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Майже 40% українців підтримають проєвропейські реформи без перспективи членства в ЄС - опитування

Майже 40% українців підтримають проєвропейські реформи без перспективи членства в ЄС - опитування

Київ • УНН

 • 10120 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Майже 40% українців підтримуватимуть проєвропейські реформи, навіть якщо ЄС не надаватиме державі перспективу членства. Про це сьогодні сказав перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий, презентуючи результати опитування, здійсненого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, передає кореспондент УНН.

"Ми поставили запитання, яке стосувалось проєвропейських реформ в Україні. Питання звучало так: "чи важливо Україні продовжувати проєвропейські реформи, навіть якщо ЄС не надаватиме державі перспективу членства?", - зазначив він.

За словами спікера, на цьому питанні досить часто спекулюють "євроскептики".

"Навіть якщо не буде перспективи членства, українці все одно виступають за проєвропейський курс, за проєвропейські реформи. Майже 40% українців сказали "так, бо ці реформи в першу чергу потрібні Україні", - сказав Солодкий.

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Він зазначив, що майже 21% респондентів обрав відповідь "так, бо в України немає іншого вибору як рухатись в напрямі європейської інтеграції".

"Лише 17% сказали "насправді ці "так звані" європейські реформи не потрібні Україні". Майже 7% сказали, що потрібно навпаки, розвернутись до інтеграції в Євразійський союз з Росією", - додав він.

Опитування було проведене з 16 по 28 серпня 2018 року. В опитуванні взяли участь 2041 респондент, похибка — 2,3%.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, більша частина населення України виступає за вступ до ЄС.

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