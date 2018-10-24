Майже 40% українців підтримають проєвропейські реформи без перспективи членства в ЄС - опитування

"Ми поставили запитання, яке стосувалось проєвропейських реформ в Україні. Питання звучало так: "чи важливо Україні продовжувати проєвропейські реформи, навіть якщо ЄС не надаватиме державі перспективу членства?", - зазначив він.



За словами спікера, на цьому питанні досить часто спекулюють "євроскептики".



"Навіть якщо не буде перспективи членства, українці все одно виступають за проєвропейський курс, за проєвропейські реформи. Майже 40% українців сказали "так, бо ці реформи в першу чергу потрібні Україні", - сказав Солодкий.



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Він зазначив, що майже 21% респондентів обрав відповідь "так, бо в України немає іншого вибору як рухатись в напрямі європейської інтеграції".



"Лише 17% сказали "насправді ці "так звані" європейські реформи не потрібні Україні". Майже 7% сказали, що потрібно навпаки, розвернутись до інтеграції в Євразійський союз з Росією", - додав він.



Опитування було проведене з 16 по 28 серпня 2018 року. В опитуванні взяли участь 2041 респондент, похибка — 2,3%.



Як повідомляв УНН, за результатами опитування, більша частина населення України виступає за вступ до ЄС.