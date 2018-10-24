Почти 40% украинцев поддержат проевропейские реформы без перспективы членства в ЕС - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Почти 40% украинцев будут поддерживать проевропейские реформы, даже если ЕС не будет предоставлять государству перспективу членства. Об этом сказал первый заместитель директора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий, представляя результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, передает корреспондент УНН.
"Мы поставили вопрос, который касался проевропейских реформ в Украине. Вопрос звучал так: "важно ли Украине продолжать проевропейские реформы, даже если ЕС не будет предоставлять государству перспективу членства?", - отметил он.
По словам спикера, на этом вопросе достаточно часто спекулируют "евроскептики".
"Даже если не будет перспективы членства, украинцы все равно выступают за проевропейский курс, за проевропейские реформы. Почти 40% украинцев сказали "да, потому что эти реформы в первую очередь нужны Украине", - сказал Солодкий.
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Он отметил, что почти 21% респондентов выбрал ответ "да, потому что в Украине нет другого выбора как двигаться в направлении европейской интеграции".
"Только 17% сказали "на самом деле эти "так называемые" европейские реформы не нужны Украине". 7% сказали, что нужно наоборот, развернуться к интеграции в Евразийский союз с Россией", - добавил он.
Опрос был проведен с 16 по 28 августа 2018 года. В опросе приняли участие 2041 респондент, погрешность - 2,3%.
Как сообщал УНН, по результатам опроса, большая часть населения Украины выступает за вступление в ЕС.