Почти 40% украинцев поддержат проевропейские реформы без перспективы членства в ЕС - опрос

"Мы поставили вопрос, который касался проевропейских реформ в Украине. Вопрос звучал так: "важно ли Украине продолжать проевропейские реформы, даже если ЕС не будет предоставлять государству перспективу членства?", - отметил он.



По словам спикера, на этом вопросе достаточно часто спекулируют "евроскептики".



"Даже если не будет перспективы членства, украинцы все равно выступают за проевропейский курс, за проевропейские реформы. Почти 40% украинцев сказали "да, потому что эти реформы в первую очередь нужны Украине", - сказал Солодкий.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти треть украинцев выступают за усиление давления ЕС на украинскую власть - опрос



Он отметил, что почти 21% респондентов выбрал ответ "да, потому что в Украине нет другого выбора как двигаться в направлении европейской интеграции".



"Только 17% сказали "на самом деле эти "так называемые" европейские реформы не нужны Украине". 7% сказали, что нужно наоборот, развернуться к интеграции в Евразийский союз с Россией", - добавил он.



Опрос был проведен с 16 по 28 августа 2018 года. В опросе приняли участие 2041 респондент, погрешность - 2,3%.



Как сообщал УНН, по результатам опроса, большая часть населения Украины выступает за вступление в ЕС.