Майже 4 тис. крадіжок було скоєно у Хмельницькому у 2016 році

За інформацією поліції, у 2016 році у Хмельницькому скоєно 3993 різного роду крадіжок. Із них: 1441 - крадіжки з квартир, будинків, під'їздів 1089 - це крадіжки телефонів та велосипедів. 35 відсотків крадіжок - це кишенькові крадіжки, крадіжки на ринках, з гаражів, викрадення дорожніх люків тощо. Щодня у Хмельницькому реєструють 11 майнових крадіжок. Майже 80 відсотків крадіжок й досі не розкрито.

Зважаючи на високий рівень скоєння крадіжок, ГУ НПУ у Хмельницькій області спільно з патрульною поліцією міста, членами ОСББ і місцевою владою, вирішили запровадити у Хмельницькому проект "Безпечний будинок". Учасники проекту обстежать понад 300 будинків, де створено ОСББ і нададуть рекомендації щодо посилення безпеки.