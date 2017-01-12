Почти 4 тыс. краж было совершено в Хмельницком в 2016 году
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 января. УНН. Почти 4 тыс. краж было совершено в Хмельницком в течение 2016 года. Большинство краж преступники совершают из квартир, подъездов многоэтажек, гаражей граждан. Об этом корреспонденту УНН рассказал и.о. начальника, руководитель патрульной полиции ГУ НПУ в Хмельницкой области Игорь Кирник.
По информации полиции, в 2016 году в Хмельницком совершено 3993 разного рода краж. из них: 1441 - кражи из квартир, домов, подъездов 1089 - это кражи телефонов и велосипедов. 35 процентов краж - это карманные кражи, кражи на рынках, из гаражей, похищение дорожных люков и т.д. Ежедневно в Хмельницком регистрируют 11 имущественных краж. Почти 80 процентов краж до сих пор не раскрыто.
Несмотря на высокий уровень совершения краж, ГУ НПУ в Хмельницкой области совместно с патрульной полицией города, членами ОСМД и местными властями, решили ввести в Хмельницком проект "Безопасный дом". Участники проекта обследуют более 300 домов, где созданы ОСМД и предоставят рекомендации по усилению безопасности.