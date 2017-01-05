Майже 4 кг бурштину поліція вилучила у жителя Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На Рівненщині правоохоронці вилучили у чоловіка близько чотирьох кілограмів бурштину та одну мотопомпу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Так, поблизу села Михалин Березнівського району близько 11-ї години поліцейські зупинили автомобіль “Volkswagen Passat” під керуванням 26-річного жителя села Балашівка. У салоні легковика правоохоронці виявили пакет із бурштином-сирцем різних фракцій загальною вагою близько чотирьох кілограмів. Чоловік пояснив правоохоронцям, що знайшов пакет напередодні у лісі та вирішив забрати собі.
За фактом справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Згодом правоохоронці виявили мотопомпу та приладдя для незаконного видобутку бурштину в лісовому масиві неподалік селища Володимирець.
За фактом порушення правил охорони чи використання надр відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.240 Кримінального кодексу України.