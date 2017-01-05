Почти 4 кг янтаря полиция изъяла у жителя Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Ровенской области правоохранители изъяли у мужчины около четырех килограммов янтаря и одну мотопомпу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Так, вблизи села Михалин Березновского района около 11 часов полицейские остановили автомобиль "Volkswagen Passat" под управлением 26-летнего жителя села Балашовка. В салоне легковушки правоохранители обнаружили пакет с янтарем-сырцом различных фракций общим весом около четырех килограммов. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел пакет накануне в лесу и решил забрать себе.
По факту дела правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Впоследствии правоохранители обнаружили мотопомпу и принадлежности для незаконной добычи янтаря в лесном массиве недалеко от поселка Владимирец.
По факту нарушения правил охраны или использования недр сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.240 Уголовного кодекса Украины.