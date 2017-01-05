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Почти 4 кг янтаря полиция изъяла у жителя Ровенской области

Почти 4 кг янтаря полиция изъяла у жителя Ровенской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. В Ровенской области правоохранители изъяли у мужчины около четырех килограммов янтаря и одну мотопомпу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Так, вблизи села Михалин Березновского района около 11 часов полицейские остановили автомобиль "Volkswagen Passat" под управлением 26-летнего жителя села Балашовка. В салоне легковушки правоохранители обнаружили пакет с янтарем-сырцом различных фракций общим весом около четырех килограммов. Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел пакет накануне в лесу и решил забрать себе.

По факту дела правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии правоохранители обнаружили мотопомпу и принадлежности для незаконной добычи янтаря в лесном массиве недалеко от поселка Владимирец.

По факту нарушения правил охраны или использования недр сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.240 Уголовного кодекса Украины.

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