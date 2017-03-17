Майже 37 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 50/170; “Мар’їнка” — 300/200; “Новотроїцьке” — 30/40; “Гнутове” — 100/20.

За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 36,8 тисяч осіб та 4,7 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 8225 осіб та 860 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 8570 осіб та 1195 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 8220 осіб та 1585 транспортних засобів;

“Гнутове” — 5320 осіб та 1035 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 6420 осіб.

Нагадаємо, вчора вранці, 16 березня, російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесят другого), так званого гуманітарного конвою.