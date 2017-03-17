Почти 37 тысяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/170; "Марьинка" - 300/200; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 100/20.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8225 человек и 860 транспортных средств;

"Марьинка" - 8570 человек и 1195 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8220 человек и 1585 транспортных средств;

"Гнутово" - 5320 человек и 1035 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 6420 человек.

Напомним, вчера утром, 16 марта, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят второй), так называемого гуманитарного конвоя.