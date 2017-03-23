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Майже 300 працівників поліції залучено до охорони порядку в Балаклеї на Харківщині

Майже 300 працівників поліції залучено до охорони порядку в Балаклеї на Харківщині

Київ • УНН

 • 5641 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. До охорони порядку у місту Балаклея на Харківщині, де загорілися склади з боєприпасами, залучено майже 300 працівників особового складу поліції, також запезпечуватимуть порядок патрульні та Нацгвардія. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини у Facebook, передає УНН.

Як зазначається, інформація про загоряння складів надійшла сьогодні, 23 березня, близько 02:50. По тривозі був піднятий увесь особовий склад поліції, терміново розгорнутий оперативний штаб. Для забезпечення охорони порядку в цілодобовому порядку розроблено розрахунок сил та засобів.

"Для перекриття доріг задіяні додаткові сили, особовий склад сусідніх відділів поліції, розставлені блокпости. До охорони порядку залучено майже 300 працівників особового складу. Охорону порядку також забезпечуватимуть патрульні поліцейські, Нацгвардія. Біля об’єктів, де вже проведена евакуація, розставлені наряди поліції", - йдеться у повідомленні.

Силами поліції також забезпечено супроводження автобусів з евакуйованими громадянами. Під особливий контроль взято обліковий контингент.

Правоохоронці пообіцяли вжити всі заходи для безпеки життя громадян та захисту їхнього майна.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

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