Почти 300 сотрудников полиции привлечены к охране порядка в Балаклее в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. К охране порядка в городе Балаклея в Харьковской области, где загорелись склады с боеприпасами, привлечено почти 300 человек личного состава полиции, также будут обеспечивать порядок патрульные и Нацгвардия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области,в Facebook, передает УНН.
Как отмечается, информация о возгорании складов поступила сегодня, 23 марта, около 2:50. По тревоге был поднят весь личный состав полиции, срочно развернут оперативный штаб. Для обеспечения охраны порядка в круглосуточном порядке разработан расчет сил и средств.
"Для перекрытия дорог задействованы дополнительные силы, личный состав соседних отделов полиции, расставлены блокпосты. К охране порядка привлечены почти 300 человек личного состава. Охрану порядка также будут обеспечивать патрульные полицейские, Нацгвардия. У объектов, где уже проведена эвакуация, расставлены наряды полиции" , - говорится в сообщении.
Силами полиции также обеспечено сопровождение автобусов с эвакуированными гражданами. Под особый контроль взят учетный контингент.
Правоохранители пообещали принять все меры для безопасности жизни граждан и защиты их имущества.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.