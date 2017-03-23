Почти 300 сотрудников полиции привлечены к охране порядка в Балаклее в Харьковской области

Как отмечается, информация о возгорании складов поступила сегодня, 23 марта, около 2:50. По тревоге был поднят весь личный состав полиции, срочно развернут оперативный штаб. Для обеспечения охраны порядка в круглосуточном порядке разработан расчет сил и средств.

"Для перекрытия дорог задействованы дополнительные силы, личный состав соседних отделов полиции, расставлены блокпосты. К охране порядка привлечены почти 300 человек личного состава. Охрану порядка также будут обеспечивать патрульные полицейские, Нацгвардия. У объектов, где уже проведена эвакуация, расставлены наряды полиции" , - говорится в сообщении.

Силами полиции также обеспечено сопровождение автобусов с эвакуированными гражданами. Под особый контроль взят учетный контингент.

Правоохранители пообещали принять все меры для безопасности жизни граждан и защиты их имущества.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.