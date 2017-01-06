Майже 30 населених пунктів знеструмлено на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 січня. УНН. Внаслідок негоди на Одещині знеструмлено більше 20 населених пунктів та декілька вулиць Одеси. Про це повідомили в прес-службі ВАТ “Одесаобленерго”, передає кореспондент УНН.
Найгірша ситуація наразі на півдні Одеської області, зокрема в Ізмаїльському, Кілійському та Татарбунарському районах, де внаслідок сильного вітру повалено дерева та ускладнено рух транспорту.
Наразі районні бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, перекрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.