Почти 30 населенных пунктов обесточены в Одесской области

Наихудшая ситуация пока на юге Одесской области, в частности в Измаильском, Килийском и Татарбунарском районах, где в результате сильного ветра повалены деревья и затруднено движение транспорта.

Сейчас районные бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, перекрыто трассу М 14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск .