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Почти 30 населенных пунктов обесточены в Одесской области

Почти 30 населенных пунктов обесточены в Одесской области

Киев • УНН

 • 10117 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. В результате непогоды в Одесской области обесточены более 20 населенных пунктов и несколько улиц Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Одессаоблэнерго", передает корреспондент УНН.

Наихудшая ситуация пока на юге Одесской области, в частности в Измаильском, Килийском и Татарбунарском районах, где в результате сильного ветра повалены деревья и затруднено движение транспорта.

Сейчас районные бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, перекрыто трассу М 14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск .

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