Почти 30 населенных пунктов обесточены в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. В результате непогоды в Одесской области обесточены более 20 населенных пунктов и несколько улиц Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Одессаоблэнерго", передает корреспондент УНН.
Наихудшая ситуация пока на юге Одесской области, в частности в Измаильском, Килийском и Татарбунарском районах, где в результате сильного ветра повалены деревья и затруднено движение транспорта.
Сейчас районные бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, перекрыто трассу М 14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск .