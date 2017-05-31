Майже 3 тис. осіб були затримані і близько 70 загинули під час протестів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Влада Венесуели затримала 2,97 тис. осіб під час протестів, що розпочались в країні ще з 1 квітня. Про це повідомив виконавчий директор неурядової організації (НУО) “Венесуельський кримінальний форум” Альфредо Ромеро. Про це повідомляється у Twitter організації, передає УНН.
“Станом на 29 травня було зареєстровано 2977 арештів, 363 людини постали перед військовими судами, що являє собою повне порушення міжнародних договорів і нашої конституції”, — сказав А.Ромеро.
“У контексті, скажімо так, протестів, загинули 69 осіб, при цьому безпосередньо на маніфестаціях втратили життя або були вбиті 49 осіб”, — додав він.
Як повідомляв УНН, під час протестів 29 травня у Венесуелі за один день, у понеділок, були поранені майже 250 людей. Про це повідомив лідер опозиції і губернатор штату Міранда Енріке Капрілес.