Почти 3 тыс. человек были задержаны и около 70 погибли во время протестов в Венесуэле

“По состоянию на 29 мая было зарегистрировано 2977 арестов, 363 человека предстали перед военными судами, что представляет собой полное нарушение международных договоров и нашей конституции”, — сказал А.Ромеро.

“В контексте, скажем так, протестов, погибли 69 человек, при этом непосредственно на манифестациях лишились жизни или были убиты 49 человек”, — добавил он.

Как сообщал УНН, во время протестов 29 мая во Венесуэле за один день, в понедельник, были ранены почти 250 человек . Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.