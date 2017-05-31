Почти 3 тыс. человек были задержаны и около 70 погибли во время протестов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Власти Венесуэлы задержали 2,97 тыс. человек во время протестов, которые начались в стране еще с 1 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации (НПО) “Венесуэльский уголовный форум” Альфредо Ромеро. Об этом сообщается в Twitter организации, передает УНН.
“По состоянию на 29 мая было зарегистрировано 2977 арестов, 363 человека предстали перед военными судами, что представляет собой полное нарушение международных договоров и нашей конституции”, — сказал А.Ромеро.
“В контексте, скажем так, протестов, погибли 69 человек, при этом непосредственно на манифестациях лишились жизни или были убиты 49 человек”, — добавил он.
Как сообщал УНН, во время протестов 29 мая во Венесуэле за один день, в понедельник, были ранены почти 250 человек . Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.