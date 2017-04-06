Майже 3 млн українців вже отримали біометричні паспорти – Президент

“"Безвіз" матиме чимале практичне значення для багатьох громадян. Майже три мільйони українців вже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, ті паспорти, які необхідні для безвізових поїздок. Лише за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

За словами Президента, надання "безвізу" для громадян України – це символ приналежності до об’єднаної Європи.