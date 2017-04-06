Почти 3 млн украинцев уже получили биометрические паспорта - Президент

""Безвиз" будет иметь большое практическое значение для многих граждан. Почти три миллиона украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, те паспорта, которые необходимы для безвизовых поездок. Только за 2016 год украинцы более 15 млн раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.

По словам Президента, предоставление "безвиза" для граждан Украины - это символ принадлежности к объединенной Европе.