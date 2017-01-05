Майже 22 тис. пасажирів зустріли новорічну ніч у поїздах

“... у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали привітання від поїзної бригади та солодкі подарунки”, — повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що впродовж новорічних свят ПАТ “Укрзалізниця” призначила 43 додаткових поїзди та додаткові рейси на графікові поїзди в усіх найпопулярніших напрямках.