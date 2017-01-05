Майже 22 тис. пасажирів зустріли новорічну ніч у поїздах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Новорічну ніч у поїздах зустріли майже 22 тисячі пасажирів. Провідники та провідниці перетворилися на Дідів Морозів та Снігурок для тих, хто подорожував у ніч з 31 грудня по 1 січня, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
“... у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали привітання від поїзної бригади та солодкі подарунки”, — повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, що впродовж новорічних свят ПАТ “Укрзалізниця” призначила 43 додаткових поїзди та додаткові рейси на графікові поїзди в усіх найпопулярніших напрямках.