Почти 22 тыс. пассажиров встретили новогоднюю ночь в поездах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Новогоднюю ночь в поездах встретили почти 22 000 пассажиров. Проводники и проводницы превратились в Дедов Морозов и Снегурочек для тех, кто путешествовал в ночь с 31 декабря по 1 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"...В новогоднюю ночь курсировали около ста поездов, которые перевезли 21817 пассажиров. Сюрпризом для путешественников во время путешествия стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Напомним, что в течение новогодних праздников ПАО "Укрзализныця" назначила 43 дополнительных поезда и дополнительные рейсы на графику поезда во всех популярных направлениях.