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Майже 200 осіб залучили до відновлювальних робіт в Авдіївці

Київ • УНН

 • 8438 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Авдіївці до ремонтно-відновлювльних робіт залучили 198 осіб та 49 одиниць техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

Майже 200 осіб залучили до відновлювальних робіт в Авдіївці

Так, станом на 18:00 7 лютого в м. Авдіївка відновлено електро- та водопостачання для мешканців міста та населених пунктів, що знаходяться в безпосередній близькості від міста.

Ремонтно-відновлювальні роботи на території міста Авдіївка проведено за 88 адресами. Закрито плівкою 312 вікон приватних житлових будинків загальною площею 464 кв.м та перекрито дахи будинків загальною площею 222 кв.м.

“До аварійно відновлювальних робіт залучено 198 осіб та 49 одиниць техніки, у тому числі: від ДСНС — 129 осіб та 37 одиниць техніки; від Національної поліції — 44 особи та 7 одиниць техніки; від комунальних служб міста —25 осіб та 5 одиниць техніки”, — скзано у повідомленні.

До міста постійно надходить гуманітарна допомога з різних областей країни. Рятувальники приймають участь у розвантаженні та розвезенні гуманітарної допомоги населенню міста. Всього було видано 9321 продуктових та промислових наборів, понад 1,3 тонни продуктів харчування та понад 7,1 тонн овочів, видано 1600 буханок хлібу, 16 ящиків дитячого харчування, ковдри, матраци, свічки, підгузки, тенти для накриття покрівлі та дрова. Рятувальниками було розвезено понад 40 тонн питної та бутильованої води.

Крім того, 7 лютого у Краматорську рятувальники розвантажили 2 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги з Київської та Запорізької областей у кількості 17 тонн для жителів Авдіївки. Також представники ДСНС завантажили гуманітарну допомогу до Авдіївки у кількості 23 тонни (будівельні матеріали).

Тривають роботи щодо очищення території Авдіївки від вибухонебезпечних предметів. На території міста функціонує 4 намети ДСНС. З початку їх функціонування обігріто 11 789 чоловік, з них 5 533 людей похилого віку та 1 872 дітей.

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