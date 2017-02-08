Почти 200 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 10938 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52709 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117750 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123451 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133888 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151412 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162318 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124774 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139353 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190081 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
52%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11105 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12931 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11081 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13437 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 4676 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 10938 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196292 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251393 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452946 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404926 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30218 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29716 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44243 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66397 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73474 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Почти 200 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

Киев • УНН

 • 8438 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Авдеевке к ремонтно-восстановительным работам привлекли 198 человек и 49 единиц техники. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

Почти 200 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

Так, по состоянию на 18:00 7 февраля в г. Авдеевка восстановили электро- и водоснабжение для жителей города и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от города.

Ремонтно-восстановительные работы на территории города Авдеевка провели по 88 адресам. Закрыли пленкой 312 окон частных жилых домов общей площадью 464 кв.м и перекрыли крыши домов общей площадью 222 кв.м.

"К аварийно-восстановительным работам привлечены 198 человек и 49 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 129 человек и 37 единиц техники; от Национальной полиции - 44 человека и 7 единиц техники; от коммунальных служб города - 25 человек и 5 единиц техники", - сказано в сообщении.

В город постоянно поступает гуманитарная помощь из разных областей страны. Спасатели принимают участие в разгрузке и развозке гуманитарной помощи населению города. Всего было выдано 9 321 продуктовых и промышленных наборов, более 1,3 тонны продуктов питания и более 7,1 тонн овощей, выданы 1 600 буханок хлеба, 16 ящиков детского питания, одеяла, матрасы, свечи, подгузники, тенты для накрытия кровли и дрова. Спасатели развезли более 40 тонн питьевой и бутилированной воды.

Кроме того, 7 февраля в Краматорске спасатели разгрузили 2 грузовых автомобиля гуманитарной помощи из Киевской и Запорожской областей в количестве 17 тонн для жителей Авдеевки. Также представители ГосЧС загрузили гуманитарную помощь в Авдеевке в количестве 23 тонны (строительные материалы).

Продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от взрывоопасных предметов. На территории города функционирует 4 палатки ГосЧС. С начала их функционирования обогрели 11 789 человек, из них 5 533 пожилых людей и 1 872 детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14