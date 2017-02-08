Почти 200 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

Так, по состоянию на 18:00 7 февраля в г. Авдеевка восстановили электро- и водоснабжение для жителей города и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от города.

Ремонтно-восстановительные работы на территории города Авдеевка провели по 88 адресам. Закрыли пленкой 312 окон частных жилых домов общей площадью 464 кв.м и перекрыли крыши домов общей площадью 222 кв.м.

"К аварийно-восстановительным работам привлечены 198 человек и 49 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 129 человек и 37 единиц техники; от Национальной полиции - 44 человека и 7 единиц техники; от коммунальных служб города - 25 человек и 5 единиц техники", - сказано в сообщении.

В город постоянно поступает гуманитарная помощь из разных областей страны. Спасатели принимают участие в разгрузке и развозке гуманитарной помощи населению города. Всего было выдано 9 321 продуктовых и промышленных наборов, более 1,3 тонны продуктов питания и более 7,1 тонн овощей, выданы 1 600 буханок хлеба, 16 ящиков детского питания, одеяла, матрасы, свечи, подгузники, тенты для накрытия кровли и дрова. Спасатели развезли более 40 тонн питьевой и бутилированной воды.

Кроме того, 7 февраля в Краматорске спасатели разгрузили 2 грузовых автомобиля гуманитарной помощи из Киевской и Запорожской областей в количестве 17 тонн для жителей Авдеевки. Также представители ГосЧС загрузили гуманитарную помощь в Авдеевке в количестве 23 тонны (строительные материалы).

Продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от взрывоопасных предметов. На территории города функционирует 4 палатки ГосЧС. С начала их функционирования обогрели 11 789 человек, из них 5 533 пожилых людей и 1 872 детей.