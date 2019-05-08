Майже 2,5 тис. аптек вже продають "доступні ліки" за е-рецептами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Близько 2,5 тис. аптек по всій Україні вже відпускають медичні препарати за програмою "доступні ліки" за електронними рецептами. Про це повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні, 8 травня, Національна служба здоров'я напряму уклала 947 договорів із юридичними особами. Це – 6436 аптек і аптечних пунктів, які відпускають ліки за програмою "Доступні ліки", з них 2435 аптек уже відпускали ліки, а це всього 40-ий день роботи програми", - зазначив Петренко.
При цьому він додав, що на 7 травня за програмою виписані 1,4 млн електронних рецептів, 916 тисяч з яких уже погашені.
Найбільш ефективно програма працює в Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Нагадаємо, в Україні з 2020 року діятиме єдиний медичний простір.