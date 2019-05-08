Почти 2,5 тыс. аптек уже продают "доступные лекарства" за е-рецептам

"На сегодня, 8 мая, Национальная служба здоровья напрямую заключила 947 договоров с юридическими лицами. Это - 6436 аптек и аптечных пунктов, которые отпускают лекарства по программе "Доступные лекарства", из них 2435 аптек уже отпускали лекарства, а это всего 40-ый день работы программы", - отметил Петренко.

При этом он добавил, что на 7 мая по программе выписаны 1,4 млн электронных рецептов, 916 тысяч из которых уже погашены.

Наиболее эффективно программа работает в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.

Напомним, в Украине с 2020 года будет действовать единое медицинское пространство.



