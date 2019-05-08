Почти 2,5 тыс. аптек уже продают "доступные лекарства" за е-рецептам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Около 2,5 тыс. аптек по всей Украине уже отпускают медицинские препараты по программе "доступные лекарства" по электронным рецептам. Об этом сообщил председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"На сегодня, 8 мая, Национальная служба здоровья напрямую заключила 947 договоров с юридическими лицами. Это - 6436 аптек и аптечных пунктов, которые отпускают лекарства по программе "Доступные лекарства", из них 2435 аптек уже отпускали лекарства, а это всего 40-ый день работы программы", - отметил Петренко.
При этом он добавил, что на 7 мая по программе выписаны 1,4 млн электронных рецептов, 916 тысяч из которых уже погашены.
Наиболее эффективно программа работает в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.
Напомним, в Украине с 2020 года будет действовать единое медицинское пространство.