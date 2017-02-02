Майже 190 осіб евакуювали з обстрілюваної Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З Авдіївки евакуювали 188 людей, серед них 95 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
“Станом на 16 год. 2 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 7 осіб до пансіонату „Перлина Донеччини“ у м. Святогогірськ”, — йдеться в повідомленні.
Також впродовж дня евакуйовано 6 осіб, з них 1 дитину, до м. Слов’янськ та 26 чоловік, з них 17 дітей, до м. Святогірськ Донецької області.
Загалом з м. Авдіївка евакуйовано 188 осіб, з них 95 дітей.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.