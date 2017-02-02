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Почти 190 человек эвакуировали из обстреливаемой Авдеевки

Киев • УНН

 • 6342 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из Авдеевки эвакуировали 188 человек, среди них 95 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Почти 190 человек эвакуировали из обстреливаемой Авдеевки

"По состоянию на 16 час. 2 февраля из г. Авдеевка эвакуированы 7 человек в пансионат "Жемчужина Донетчины" в г. Святогорск", - говорится в сообщении.

Также в течение дня эвакуированы 6 человек, из них 1 ребенок, в г. Славянск и 26 человек, из них 17 детей, в г. Святогорск Донецкой области.

Всего из г. Авдеевка эвакуированы 188 человек, из них 95 детей.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

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