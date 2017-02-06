Майже 1,5 тис. учасникам АТО відмовили у наданні землі на Кіровоградщині

Від часу запровадження ініціативи Урядом до ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області надійшло 9 648 заяв про отримання земельних ділянок у власність від учасників АТО або членів сімей загиблих учасників АТО. Відносно 1 426 заяв прийнято рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо надання у власність земельних ділянок.



“Відносно 15% заяв від загальної кількості прийнято рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо надання у власність земельних ділянок. Основною причиною таких відмов є невідповідність ст.118 (порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами - ред.) Земельного кодексу України поданих додатків до заяви, а саме графічні матеріали, де зазначене бажане місце розташування та конфігурація земельної ділянки, оформлені неякісно, що унеможливлює ідентифікувати фактичне місце розташування земельної ділянки. В окремих випадках заяви подаються на земельні ділянки, що вже перебувають в користуванні інших осіб або взагалі вже надані у власність іншим громадянам”, — повідомив І.Зінченко.

Також він додав, що із загальної чисельності поданих заяв отримано 8048 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною прощею майже 1,5 тис. гектарів.