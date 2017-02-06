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Почти 1,5 тыс. участникам АТО отказали в предоставлении земли в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7590 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Относительно 15% заявлений о получении земли от участников АТО и членов их семей, а это 1426 заявлений, принято решение об отказе в Кировоградской области. Основная причина таких решений - несоответствие ст.118 (порядок бесплатной приватизации земельных участков гражданами) Земельного кодекса Украины представленных приложений к заявлению. Об этом во время совещания в ОГА сообщил Игорь Зинченко, начальник ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области, передает корреспондент УНН.

Почти 1,5 тыс. участникам АТО отказали в предоставлении земли в Кировоградской области

От времени введения инициативы Правительством в ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области поступило 9 648 заявлений о получении земельных участков в собственность от участников АТО или членов семей погибших участников АТО. Относительно 1 426 заявлений принято решение об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно предоставления в собственность земельных участков.

"Относительно 15% заявлений от общего количества принято решение об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно предоставления в собственность земельных участков. Основной причиной таких отказов является несоответствие ст.118 (порядок бесплатной приватизации земельных участков гражданами - ред.) Земельного кодекса Украины представленных приложений к заявлению, а именно графические материалы, где указано желаемое место расположения и конфигурация земельного участка, оформленные некачественно, что делает невозможным идентифицировать фактическое место расположения земельного участка. В отдельных случаях заявления подаются на земельные участки, которые уже находятся в пользовании других лиц или вообще уже предоставлены в собственность другим гражданам", — сообщил И.Зинченко.

Также он добавил, что из общей численности поданных заявлений получено 8048 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли. После завершения процедуры оформления земельных участков военные получат в собственность земли общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров.

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