Почти 1,5 тыс. участникам АТО отказали в предоставлении земли в Кировоградской области

От времени введения инициативы Правительством в ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области поступило 9 648 заявлений о получении земельных участков в собственность от участников АТО или членов семей погибших участников АТО. Относительно 1 426 заявлений принято решение об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно предоставления в собственность земельных участков.

"Относительно 15% заявлений от общего количества принято решение об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно предоставления в собственность земельных участков. Основной причиной таких отказов является несоответствие ст.118 (порядок бесплатной приватизации земельных участков гражданами - ред.) Земельного кодекса Украины представленных приложений к заявлению, а именно графические материалы, где указано желаемое место расположения и конфигурация земельного участка, оформленные некачественно, что делает невозможным идентифицировать фактическое место расположения земельного участка. В отдельных случаях заявления подаются на земельные участки, которые уже находятся в пользовании других лиц или вообще уже предоставлены в собственность другим гражданам", — сообщил И.Зинченко.

Также он добавил, что из общей численности поданных заявлений получено 8048 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли. После завершения процедуры оформления земельных участков военные получат в собственность земли общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров.