Майте повагу: Юнкер посварив журналістів за питання про вживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попросив проявити до нього повагу, після того як журналісти запитали його в середу, чи був він п'яний під час саміту НАТО минулого тижня, передає УНН з посиланням на Reuters.
На прес-конференції, присвяченій плану фінансування проекту ЄС, європейський лідер заявив, що під час саміту в Брюсселі у нього був напад радикуліту, а також судоми в ногах.
На розповсюдженому в мережі минулого тижня відео видно, як іноземні лідери, зокрема Президент України Петро Порошенко, на полях саміту в НАТО допомагали Юнкеру, який постійно втрачав рівновагу, утриматись на ногах. Відеозапис викликав неабиякий резонанс, зокрема заклики з боку деяких європейських політиків до відставки президента ЄК.
Юнкер заперечив усі припущення, що інцидент в Брюсселі минулого тижня пов'язаний з алкоголем.
"Це було правильно минулої середи, і було правильно сьогодні вранці, і сьогодні буде правильним, і залишиться таким завтра», - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи правильним є пояснення ЄК, що інцидент 11 липня пов'язаний тільки зі здоров'ям, а не з алкоголем.
"Вражає, скільки є експертів щодо мого стану здоров'я. Мене дуже вражає виявлений інтерес до цих несуттєвих проблем, і я прошу поваги", - заявив він журналістам.
Юнкер неодноразово заперечував звинувачення в тому, що він має проблеми з алкоголем, - це питання порушували англійські ЗМІ, коли Лондон намагався заблокувати його призначення до Єврокомісії чотири роки тому.
Як повідомляв УНН, голова Європейської комісії під час своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 25 липня у Вашингтоні має намір обговорити можливість початку переговорів щодо укладення угоди, яка передбачає зменшення розміру мит на імпорт автомобілів.
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