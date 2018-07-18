Прошу уважения: Юнкер поругал журналистов за вопросы об употреблении алкоголя

На пресс-конференции, посвященной плану финансирования проекта ЕС, европейский лидер заявил, что во время саммита в Брюсселе у него был приступ радикулита, а также судороги в ногах.

На опубликованном в сети на прошлой неделе видео видно, как иностранные лидеры, в частности Президент Украины Петр Порошенко, на полях саммита НАТО помогали Юнкеру, постоянно терявшему равновесие, удержаться на ногах. Видеозапись вызвала большой резонанс, в частности призывы со стороны некоторых европейских политиков к отставке президента ЕК.

Юнкер отрицает все предположения, что инцидент в Брюсселе на прошлой неделе связан с алкоголем.

“Это было верно в прошлую среду, и было верно сегодня утром, и сегодня будет верно, и останется таким завтра”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, верное ли объяснение ЕК, что инцидент 11 июля связан только со здоровьем, а не с алкоголем.

“Поразительно, сколько экспертов относительно моего состояния здоровья. Меня очень впечатляет проявленный интерес к этим несущественным проблемам, и я прошу уважения”, — заявил он журналистам.

Юнкер неоднократно отрицал обвинения в том, что он имеет проблемы с алкоголем, — это вопрос поднимали английские СМИ, когда Лондон пытался заблокировать его назначения в Еврокомиссии четыре года назад.

Как сообщал УНН, председатель Европейской комиссии во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 25 июля в Вашингтоне намерен обсудить возможность начала переговоров по заключению соглашения, которое предусматривает уменьшение размера пошлин на импорт автомобилей.