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Маємо зробити три кроки для прискорення настання миру: Зеленський звернувся до лідерів країн G7

Маємо зробити три кроки для прискорення настання миру: Зеленський звернувся до лідерів країн G7

Київ • УНН

 • 841917 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн G7 та назвав три кроки, які прискорять настання миру в Україні, передає УНН.

Цитата

“Я прошу всіх вас зберігати досягнуту солідарність і наступного року. росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Наступного року так само, як і цього. Але, окрім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки – те, що прискорить настання миру”, – заявив Зеленський.

Деталі

Перший крок – надання Україні сучасних танків, артилерії та снарядів. Зеленський наголошує на тому, що росія, на жаль, досі має перевагу в артилерії та ракетах. Саме ці можливості армії окупантів багато в чому підживлюють нахабство кремля.

“Ми потребуємо більше реактивної артилерії й більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія”, – наголошує Президент.

Другий крок – збереження наступного року фінансової, енергетичної та соціальної стабільності.

Президент наголошує, що надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами росія провокує гуманітарну та міграційну катастрофу не лише для України, а й для всього ЄС.

“Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки – саме цієї зими.

Йдеться про обсяг близько 2 мільярдів кубометрів газу – те, що потрібно закупити додатково. Активніше маємо підходити й до питань відбудови.

"Це буде дуже наочною демонстрацією всьому світу того, на що здатна демократична система”, – продовжив Голова Держави.

Третій крок – дипломатія. Зеленський зазначив, що Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію.

“Пропоную скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit, – щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру. Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів”, – зазначає Президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української "формули миру" ті пункти, які вони зможуть реалізувати, щоб крок за кроком прийти до необхідної архітектури безпеки у світі.

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