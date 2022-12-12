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Должны сделать три шага для ускорения наступления мира: Зеленский обратился к лидерам стран G7

Должны сделать три шага для ускорения наступления мира: Зеленский обратился к лидерам стран G7

Киев • УНН

 • 841908 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7 и назвал три шага, которые ускорят наступление мира в Украине, передает УНН.

Цитата

“Я прошу всех вас сохранять достигнутую солидарность и в следующем году. россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году так же, как и в этом. Но, кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира”, – заявил Зеленский.

Детали

Первый шаг – предоставления Украине современных танков, артиллерии и снарядов. Зеленский отмечает, что россия, к сожалению, до сих пор имеет преимущество в артиллерии и ракетах. Именно эти возможности армии оккупантов во многом подпитывают наглость кремля.

“Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия”, – подчеркивает Президент.

Второй шаг – сохранение в следующем году финансовой, энергетической и социальной стабильности.

Президент отмечает, что надежная защита украинской энергетики от российских ракет и иранских дронов будет защитой всей Европы, поскольку этими ударами россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и для всего ЕС.

“Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем это предполагалось. Для этого нуждаемся в дополнительной поддержке – именно этой зимой.

Речь идет об объеме около 2 миллиардов кубометров газа – то, что нужно закупить дополнительно. Активнее должны подходить и к вопросам восстановления.

"Это будет очень наглядной демонстрацией всего мира того, на что способна демократическая система”, – продолжил Глава государства.

Третий шаг – дипломатия. Зеленский отметил, что Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию.

“Предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit, – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира в целом или конкретных ее пунктов”, – отмечает Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам выбрать из украинской "формулы мира" те пункты, которые они смогут реализовать, чтобы шаг за шагом прийти к необходимой архитектуре безопасности в мире.

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