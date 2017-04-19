Майбутнє столичного Театру на Подолі визначить експертиза

"Ми зупинилися на двох експертизах – це містобудівний аналіз, тобто що можливо було б побудувати на вказаній земельній ділянці, та експертиза проектних рішень, тобто фактично це комплексна експертиза, про яку ми говорили раніше", - заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

За його словами, наразі складно оцінити вартість таких експертиз, проте Національна спілка архітекторів України та "Інститут

Генерального плану міста Києва" погодилися провести їх безкоштовно.

"Ситуація з будівлею театру – результат поганої комунікації і неналежного громадського обговорення. Ми маємо розуміти, що замовник будівництва та забудовник повинні вступати в діалог із громадою та навчитися чути один одного. Якщо такого діалогу не було, то місто завжди стоятиме на боці громади", – підкреслив В. Бондаренко.

Як повідомляв УНН 10 квітня, у Києві навколо театру на Подолі прибрали будівельний паркан.