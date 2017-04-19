Будущее столичного Театра на Подоле определит экспертиза

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24684 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144850 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112403 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113856 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106622 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103238 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150859 просмотра

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Будущее столичного Театра на Подоле определит экспертиза

Будущее столичного Театра на Подоле определит экспертиза

Киев  •  УНН

 • 13984 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Судьбу здания киевского Театра на Подоле определит комплексная экспертиза. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы остановились на двух экспертизах - это градостроительный анализ, то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили раньше", - заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

По его словам, пока сложно оценить стоимость таких экспертиз, однако Национальный союз архитекторов Украины и "Институт
Генерального плана города Киева "согласились провести их бесплатно.

"Ситуация со зданием театра - результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с общественностью и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общественности", - подчеркнул В. Бондаренко.

Как сообщал УНН 10 апреля, в Киеве вокруг театра на Подоле убрали строительный забор.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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