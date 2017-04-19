Будущее столичного Театра на Подоле определит экспертиза

"Мы остановились на двух экспертизах - это градостроительный анализ, то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили раньше", - заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

По его словам, пока сложно оценить стоимость таких экспертиз, однако Национальный союз архитекторов Украины и "Институт

Генерального плана города Киева "согласились провести их бесплатно.

"Ситуация со зданием театра - результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с общественностью и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общественности", - подчеркнул В. Бондаренко.

Как сообщал УНН 10 апреля, в Киеве вокруг театра на Подоле убрали строительный забор.