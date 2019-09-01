Майбутній футболіст "Шахтаря" приніс "Маріуполю" другу звитягу в сезоні УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. ФК "Львів" вдома не зумів завоювати залікові очки за підсумками поєдинку шостого туру УПЛ проти "Маріуполя", інформує УНН з посиланням на сайт "приазовців".

У стартовому відрізку жодній команді не можна було віддати перевагу. Азовці хоч і грали в гостях, але взяли м'яч під свій контроль і непогано комбінували в центрі поля. Однак до разючого удару довести справу маріупольцям не вдавалося.

На 15-й хвилині команди обмінялися досить гострими випадами. Спершу Кащук хльостко пробив із середньої дистанції - Сарнавський був напоготові. Потім Сабіно метрів з 7-ми пробив набагато вище воріт.

У першому таймі характер гри не змінився. Азовці володіли ініціативою і намагалися комбінувати на чужій половині поля. Але реальних загроз воротам Сарнавського створювати вдавалося не завжди.

Перший і заключний гол зустрічі пройшов на 61-й хвилині, саме тоді "Маріуполь" дотиснув суперника. Мишньов гостро прострілив зліва - господарі м'яч вибили, але підбір був за азовцями. М'яч опинився в ногах у Вакули. Владислав пішов від двох захисників і з центру штрафного майданчика пробив у кут – 0:1.

Як повідомляв УНН, Вакула підписав угоду із "Шахтарем", але до кінця сезону на правах оренди виступає за "Маріуполь".

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