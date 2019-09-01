Будущий футболист "Шахтера" принес "Мариуполю" вторую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. ФК "Львов" дома не сумел завоевать зачетные очки по итогам поединка шестого тура УПЛ против "Мариуполя", информирует УНН со ссылкой на сайт "приазовцев".
В стартовом отрезке одной команде нельзя было отдать предпочтение. Азовцы хотя и играли в гостях, но взяли мяч под свой контроль и неплохо комбинировали в центре поля. Однако к разящий удар довести дело мариупольцам не удавалось.
На 15-й минуте команды обменялись довольно острыми выпадами. Сначала Кащук хлестко пробил со средней дистанции - Сарнавский был начеку. Затем Сабино метров с 7-ми пробил намного выше ворот.
В первом тайме характер игры не изменился. Азовцы владели инициативой и пытались комбинировать на чужой половине поля. Но реальных угроз воротам Сарнавского создавать удавалось не всегда.
Первый и заключительный гол встречи прошел на 61-й минуте, именно тогда "Мариуполь" дожал соперника. Мишньов остро прострелил слева - хозяева мяч выбили, но подбор был за азовцами. Мяч оказался в ногах у Вакулы. Владислав ушел от двух защитников и из центра штрафной пробил в угол - 0:1.
Как сообщал УНН, Вакула подписал соглашение с "Шахтером", но до конца сезона на правах аренды выступает за "Мариуполь".