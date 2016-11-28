Майбутні розвідники та спецпризначенці пройшли двотижневі тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Курсанти факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення Військової академії (м.Одеса) відпрацювали широкий спектр фахових умінь та навичок під час двотижневого польового виходу, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
На базі Центру забезпечення навчального процесу військового вишу майбутні розвідники та спецпризначенці вдосконалили вишкіл з багатьох дисциплін — вогневої, інженерної та спеціальної підготовки, тактики, розвідки, топографії тощо. Також в рамках польового виходу курсанти та офіцери факультету виконали серію стрибків з парашутом під час відпрацювання програми повітрянодесантної підготовки.
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Заняття в полі планувались та проводились з урахуванням набутого в АТО викладачами та чималою кількістю курсантів досвіду, а також передових напрацювань закордонних колег. Зокрема, майбутні офіцери вивчали тактику дій розвідника на полі бою, при виході на передній край та в тилу, влаштовували засідки та нальоти, вели спостереження за діями противника, влаштовували диверсії на комунікаціях.
На танкодромі Центру курсанти вдосконалили водійську майстерність у пересуванні за маршрутом та подоланні різноманітних перешкод на танках та бойових броньованих машинах.