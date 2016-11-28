Майбутні розвідники та спецпризначенці пройшли двотижневі тренування

На базі Центру забезпечення навчального процесу військового вишу майбутні розвідники та спецпризначенці вдосконалили вишкіл з багатьох дисциплін — вогневої, інженерної та спеціальної підготовки, тактики, розвідки, топографії тощо. Також в рамках польового виходу курсанти та офіцери факультету виконали серію стрибків з парашутом під час відпрацювання програми повітрянодесантної підготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військові виконали бойові стрільби вдень та вночі в рамках підготовки до бригадних тактичних навчань

Заняття в полі планувались та проводились з урахуванням набутого в АТО викладачами та чималою кількістю курсантів досвіду, а також передових напрацювань закордонних колег. Зокрема, майбутні офіцери вивчали тактику дій розвідника на полі бою, при виході на передній край та в тилу, влаштовували засідки та нальоти, вели спостереження за діями противника, влаштовували диверсії на комунікаціях.

На танкодромі Центру курсанти вдосконалили водійську майстерність у пересуванні за маршрутом та подоланні різноманітних перешкод на танках та бойових броньованих машинах.