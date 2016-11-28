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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Будущие разведчики и спецназовцы прошли двухнедельные тренировки

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Курсанты факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения Военной академии (г. Одесса) отработали широкий спектр профессиональных умений и навыков во время двухнедельного полевого выхода, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Будущие разведчики и спецназовцы прошли двухнедельные тренировки

На базе Центра обеспечения учебного процесса военного вуза будущие разведчики и спецназовцы усовершенствовали навыки по многим дисциплинам - огневой, инженерной и специальной подготовке, тактике, разведке, топографии и тому подобное. Также в рамках полевого выхода курсанты и офицеры факультета выполнили серию прыжков с парашютом во время отработки программы воздушной подготовки.

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Занятия в поле планировались и проводились с учетом приобретенного в АТО преподавателями и большим количеством курсантов опыта, а также передовых наработок зарубежных коллег. В частности, будущие офицеры изучали тактику действий разведчика на поле боя, при выходе на передний край и в тылу, устраивали засады и налеты, вели наблюдение за действиями противника, устраивали диверсии на коммуникациях.

На танкодроме Центра курсанты усовершенствовали водительское мастерство в передвижении по маршруту и ​​преодолении различных препятствий на танках и боевых бронированных машинах.

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