"Май" не настане: Садовий розповів про ситуацію з УПЦ МП у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий відзвітував про ситуацію з УПЦ МП у місті, зокрема, демонтовано самобуд Московського патріархату на Сихові, передає УНН.
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"Май" не настане. Тільки теплий український травень. Отож, тепер офіційно: Самобуд на Сихові демонтовано. Фото до речі, звідти", - написав Садовий у Telegram.
Також Садовий повідомив, що тепер офіційно:
· Приміщення на Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання. Надалі там розвиватимемо реабілітацію для військових.
· Монастир ПЦУ, який там знаходиться продовжить своє служіння.
· Храм на вулиці Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України.
· Власниця приміщення на Антоновича розірвала угоду з московським патріархатом. Ця парафія припинила богослужіння.
Доповнення
Громада Свято-Георгієвського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід в Православну церкву України.