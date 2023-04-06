"Май" не наступит: Садовый рассказал о ситуации с УПЦ МП во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Городской голова Львова Андрей Садовый отчитался о ситуации с УПЦ МП в городе, в частности, демонтирован самострой Московского патриархата на Сыхове, передает УНН.
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"Май" не наступит. Только теплый украинский травень. Итак, теперь официально: Самострой на Сыхове демонтирован. Фото кстати, оттуда", - написал Садовый в Telegram.
Также Садовый сообщил, что теперь официально:
· Помещение на Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных.
· Монастырь ПЦУ, который там находится продолжит свое служение.
· Храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины.
· Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужения.
Дополнение
Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины.