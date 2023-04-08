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Мав хворобу серця: у Київській області під час штовханини між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ біля храму померла людина

Мав хворобу серця: у Київській області під час штовханини між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ біля храму померла людина

Київ • УНН

 • 1236539 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вчора, 8 квітня, до Обухівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час масових заходів поряд із церквою помер 61-річний місцевий житель. Про це інформує поліція Київщини у Telegram, передає УНН.

Деталі

Вчора, 8 квітня, близько 11 години до Обухівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час масових заходів поряд із церквою помер 61-річний місцевий житель.

“Встановлено, що дідусь мав тяжку хворобу серця, і помер від серцевого нападу. Поліція відкрила кримінальне провадження, опитано свідків події”, — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Доповнення

За інформацією ЗМІ, прихожанин Православної церкви України, який перебував поряд із місцем події, помер під час штовханини, що сталася біля місцевого храму між прихожанами УПЦ та ПЦУ. За словами жителів Липовця, раніше сільська громада прийняла рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України. Тож в суботу, 8 квітня, до церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ МП передати їм ключі від храму.

Коли той відмовився це робити, прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ МП. Почалася штовханина.

Поруч із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре, і він помер.

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