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Имел болезнь сердца: в Киевской области во время потасовки между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ возле храма умер человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вчера, 8 апреля, в Обуховское управление полиции поступило сообщение о том, что во время массовых мероприятий рядом с церковью умер 61-летний местный житель. Об этом информирует полиция Киевщины в Telegram, передает УНН.

Детали

Вчера, 8 апреля, около 11 часов в Обуховское управление полиции поступило сообщение о том, что во время массовых мероприятий рядом с церковью умер 61-летний местный житель.

“Установлено, что дедушка имел тяжелую болезнь сердца, и умер от сердечного приступа. Полиция открыла уголовное производство, опрошены свидетели происшествия”, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Дополнение

По информации СМИ, прихожанин Православной церкви Украины, который находился рядом с местом происшествия, умер во время толкотни, произошедшей возле местного храма между прихожанами УПЦ и ПЦУ. По словам жителей Липовца, ранее сельская община приняла решение о переходе храма в подчинение Православной церкви Украины. Поэтому в субботу, 8 апреля, к церкви пришли прихожане ПЦУ с требованием к священнику УПЦ МП передать им ключи от храма.

Когда тот отказался это делать, прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им начали мешать представители УПЦ МП. Началась потасовка.

Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало нехорошо, и он умер.

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