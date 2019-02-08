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Матір з дочкою продали "липових" турпутівок на 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві викрили двох зловмисниць, які на продажі "липових" туристичних путівок, ошукавши людей, нажилися на 2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

"Повідомлено про підозру двом зловмисницям, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн", - повідомили у прокуратурі.

Зловмисницям, які виявились матір’ю та дочкою, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій (ст. 190 КК України).

Зазначається, що з серпня 2018 року до правоохоронних органів столиці звернулося 37 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали. Як виявилось, аби отримати гроші від охочих відпочити "на морях", зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у ТЦ "Алладін" в місті Києві та облаштували його під туристичне агентство.

За даними прокуратури, клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали", - розповіли у прокуратурі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, за рік Туреччину відвідали понад мільйон українців.

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