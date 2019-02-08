Мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве разоблачили двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок, обманув людей, нажились на 2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
"Сообщено о подозрении двум злоумышленницам, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленницам, которые оказались матерью и дочерью, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины).
Отмечается, что с августа 2018 года в правоохранительные органы столицы обратилось 37 граждан, которые оплатили путевки одному из туристических агентств, однако услуги так и не получили. Как оказалось, чтобы получить деньги от желающих отдохнуть "на морях", злоумышленницы заранее сняли офисное помещение в ТЦ "Алладин" в Киеве и обустроили его под туристическое агентство.
По данным прокуратуры, клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты.
"В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали", - рассказали в прокуратуре.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Напомним, за год Турцию посетили более миллиона украинцев.