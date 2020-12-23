Матіос запропонував "Слугам народу" роздавати пенсіонерам квитки на концерти "95 кварталу"

"Не жартуючи, пожартую. Щоб монобільшість роздавала квитки на "95 квартал" вартістю по 8 тисяч грн, як це вчора було на концерті, який охороняла поліція. Наступний концерт буде в день закінчення локдауну зимового… Яка різниця в чому допомагати нашим пенсіонерам, можна і білетом. Тому пропоную це зробити нашій владі", - сказав Матіос.

Так, середній розмір пенсії в Україні становить 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищуватися в декілька етапів.

Як повідомлялося, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій.