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Матіос запропонував "Слугам народу" роздавати пенсіонерам квитки на концерти "95 кварталу"

Київ • УНН

 • 19268 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос запропонував "Слугам народу" роздавати пенсіонерам квитки на концерти "95 кварталу" вартістю по 8 тисяч грн. Про це він заявив в ефірі телеканалу "ZIK", повідомляє УНН.

Матіос запропонував "Слугам народу" роздавати пенсіонерам квитки на концерти "95 кварталу"

"Не жартуючи, пожартую. Щоб монобільшість роздавала квитки на "95 квартал" вартістю по 8 тисяч грн, як це вчора було на концерті, який охороняла поліція. Наступний концерт буде в день закінчення локдауну зимового… Яка різниця в чому допомагати нашим пенсіонерам, можна і білетом. Тому пропоную це зробити нашій владі", - сказав Матіос.

Так, середній розмір пенсії в Україні становить 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищуватися в декілька етапів.

Як повідомлялося, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня 2021 року, якщо Кабінет міністрів України не розгляне питання оплати доставки пенсій.

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