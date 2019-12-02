Матіос відповів Чумаку на заяву, що хтось з прокурорів “зливає” інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос відповів на заяву свого наступника Віктора Чумака про те, що нібито хтось з прокуратури надає йому інформацію. Коментар щодо цього Матіос розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Мова йде про те, що Анатолій Матіос опублікував інформацію про стан повернених Росією кораблів. На думку Чумака, така інформація була надана кимось з прокурорів і цей момент буде враховано при проходженні атестації.
“Якщо б мені хтось з нині діючих прокурорів „зливав“ інфу, я б її ніколи не „засвітив“! Чому? Та тому що! Ну і хоча б тому, що я не працював юристконсультом прикордонних військ, а служив на оперативних посадах в СБУ”, — написав Матіос.
Він додав, що прийом суден проводили не лише прокурори, а й інші служби.
“Інформація була суспільно важливою! На неї звернули увагу маса українських та іноземних ЗМІ. А Президент Зеленський, завдяки цій інформації, висунув вимогу Путіну під час телефонної розмови!” — написав Матіос.
Нагадаємо, 18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери “Нікополь”, “Бердянськ” та буксир “Яни Капу” прямують додому.
Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 20 листопада прилетів до Очакова Миколаївської області, щоб оглянути броньовані артилерійські катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”, які повернула РФ.
Він повідомив, що на них не вистачає частини обладнання та озброєння. Пізніше колишній головний військовий прокуор Анатолій Матіос опублікува інформацію про результати огляду кораблів.