Матіос відповів Чумаку на заяву, що хтось з прокурорів “зливає” інформацію

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос відповів на заяву свого наступника Віктора Чумака про те, що нібито хтось з прокуратури надає йому інформацію. Коментар щодо цього Матіос розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.