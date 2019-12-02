Матиос ответил Чумаку на заявление, что кто-то из прокуроров "сливает" информацию

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос ответил на заявление своего преемника Виктора Чумака о том, что якобы кто-то из прокуратуры предоставляет ему информацию. Комментарий по этому поводу Матиос разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.