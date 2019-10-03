Матіос назвав Тищенка “лялькодувом”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. “Лялькодувом” назвав колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос нардепа від фракції “Слуга народу” Миколу Тищенка, після того, як останній спробував пояснити формулу Штайнмаєра за допомогою прикладу з насосом і надувною лялькою. Анатолій Матіос розмістив пост про це на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Матіос розмістив на своїй сторінці колаж із зображенням Тищенка та колишнього нардепа Мустафи Найєма.
“Абсолютно правильне враження - інструктор з надування та використання надувних ляльок нардеп Тищенко впритул попрацював над Найємом!” — підписав фото Матіос.
Він нагадав, що жодна політична сила не захотіла включати Мустафу Найєма до своїх списків на позачергових виборах до парламенту.
Також, Матіос написав, що Найєма, нинішній глава “Укроборонпрому” Айварас Абромавічус намагався прилаштувати до згаданого державного концерну.
Також Матіос нагадав, що Абромавічус має подвійне громадянство і звернув на це увагу чинної влади.