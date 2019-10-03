Матиос назвал Тищенко "куклодувом"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. "Куклодувом" назвал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, после того, как последний попытался объяснить формулу Штайнмайера с помощью примера с насосом и надувной куклой. Анатолий Матиос разместил пост об этом на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Матиос разместил на своей странице коллаж с изображением Тищенко и бывшего нардепа Мустафы Найема.
“Абсолютно правильное впечатление — инструктор по надуванию и использованию надувных кукол нардеп Тищенко вплотную поработал над Найемом!” — подписал фото Матиос.
Он напомнил, что ни одна политическая сила не захотела включать Мустафу Найема в свои списки на внеочередных выборах в парламент.
Также, Матиос написал, что Найема, нынешний глава “Укроборонпрома” Абромавичюс пытался пристроить в упомянутый государственный концерн.
Также Матиос напомнил, что Абромавичус имеет двойное гражданство и обратил на это внимание действующей власти.