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Матиос назвал Тищенко "куклодувом"

Киев • УНН

 • 36919 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. "Куклодувом" назвал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, после того, как последний попытался объяснить формулу Штайнмайера с помощью примера с насосом и надувной куклой. Анатолий Матиос разместил пост об этом на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Матиос назвал Тищенко "куклодувом"

Матиос разместил на своей странице коллаж с изображением Тищенко и бывшего нардепа Мустафы Найема.

“Абсолютно правильное впечатление — инструктор по надуванию и использованию надувных кукол нардеп Тищенко вплотную поработал над Найемом!” — подписал фото Матиос.

Он напомнил, что ни одна политическая сила не захотела включать Мустафу Найема в свои списки на внеочередных выборах в парламент.

Также, Матиос написал, что Найема, нынешний глава “Укроборонпрома” Абромавичюс пытался пристроить в упомянутый государственный концерн.

Также Матиос напомнил, что Абромавичус имеет двойное гражданство и обратил на это внимание действующей власти.

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