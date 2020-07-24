Матіос критично висловився щодо Супрун, роботи ВР та законопроекту про гральний бізнес

“Замість канікул, а це є страшенна загроза для держави у переддень виборів, в переддень, фактично, економічної кризи, при невідомих ситуаціях, які ще чекають світ, економічні дисбаланси, ми ідемо у відпустку. Ми позачергове засідання робимо для закону про гральний бізнес, для того, щоб весь український народ в лудоманію загнати. А перед цим пані Супрун, як міністр охорони здоров’я, ліквідовує 352 лікарні, серед яких 18 спеціалізованих психіатричних”, - висловився Матіос.

Нагадаємо, як повідомив голова ВР Дмитро Разумков, у липні та серпні можуть відбутись ще декілька позачергових сесій Верховної Ради.