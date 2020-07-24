Матиос критически высказался относительно Супрун, работы ВР и законопроекта об игорном бизнесе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36611 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102119 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107018 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134214 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110883 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131747 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102135 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104442 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Матиос критически высказался относительно Супрун, работы ВР и законопроекта об игорном бизнесе

Матиос критически высказался относительно Супрун, работы ВР и законопроекта об игорном бизнесе

Киев  •  УНН

 • 12226 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос раскритиковал ВР за того, что нардепы приняли законопроект об игорном бизнесе и ушли на каникулы в канун экономического кризиса. Об этом он заявил в эфире телеканала Zik, передает УНН.

"Вместо каникул, а это страшная угроза для государства в канун выборов, в канун, фактически, экономического кризиса, при неизвестных ситуациях, которые еще ждут мир, экономических дисбалансах, мы идем в отпуск. Мы внеочередное заседание делаем для закона об игорном бизнесе, для того, чтобы весь украинский народ в лудоманию загнать. А перед этим госпожа Супрун, как министр здравоохранения, ликвидирует 352 больницы, среди которых 18 специализированных психиатрических", - высказался Матиос.

Напомним, как сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, в июле и августе могут состояться еще несколько внеочередных сессий Верховной Рады.

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