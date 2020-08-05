Матіос: донедавна на столичному Академмістечку були 5 контейнерів з радіоактивним пилом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На столичному Академмістечку донедавна зберігалося 5 контейнерів берилієвого пилу, який після вдихання може за два місяці вбити людину. Про це сказав колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“В Академмістечку, отут, поряд, недалеко (в Києві - ред.) до недавнього часу зберігалося 5 контейнерів берилієвого пилу. Це страшніше радіації у сто крат. Для чого він був - цим пилом шліфували дзеркала на одному з військових заводів Києва, для лазерних дзеркал... Недавно забрали. Нічого не свідчить про смерть - вдихнув - згаснув за два місці. Немає діагностики, немає лікування. А скільки таких місць я ще не озвучую”, - сказав Анатолій Матіос.
Нагадаємо, Матіос вважає, що після вибуху у Бейруті український уряд мав би призначити інспекцію техногенно-небезпечних місць.